Лавров заявил, что в БРИКС решили «взять паузу» во вступлении новых членов

Страны БРИКС решили «взять паузу» по вопросу вступления новых членов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Подавляющим большинством голосов в «десятке» решено взять паузу с новыми членами, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Таиланд и Малайзия подали заявки на присоединение к работе БРИКС.

Также стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамапоса приедет на саммит БРИКС в октябре в сопровождении большой делегации.