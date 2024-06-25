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Лавров заявил, что в БРИКС решили «взять паузу» во вступлении новых членов

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Страны БРИКС решили «взять паузу» по вопросу вступления новых членов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что в БРИКС решили «взять паузу» во вступлении новых членов
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

«Подавляющим большинством голосов в «десятке» решено взять паузу с новыми членами, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Таиланд и Малайзия подали заявки на присоединение к работе БРИКС.

Также стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамапоса приедет на саммит БРИКС в октябре в сопровождении большой делегации. 

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