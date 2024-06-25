Лавров заявил, что в БРИКС решили «взять паузу» во вступлении новых членов
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«Подавляющим большинством голосов в «десятке» решено взять паузу с новыми членами, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Таиланд и Малайзия подали заявки на присоединение к работе БРИКС.
Также стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамапоса приедет на саммит БРИКС в октябре в сопровождении большой делегации.