Видео с реакцией чиновников на оговорку Байдена завирусилось в сети

Видео с реакцией американских чиновников на оговорку президента США Джо Байдена стало популярным в сети — оно набрало 3,8 млн просмотров за несколько часов.

Ролик опубликовал в Х журналист американского телеканала CSPAN Джереми Арт.

После речи Байдена глава Госдепа Энтони Блинкен моментально опустил глаза вниз, а советник по нацбезопасности Салливан поднес руку ко рту. И только глава Пентагона Остин не подал виду.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила насчёт оговорки Байдена и назвала его «пророссийским кандидатом».

Выступая на саммите НАТО в Вашингтоне, Байден перепутал Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.