Видео с реакцией чиновников на оговорку Байдена завирусилось в сети
- AP
Ролик опубликовал в Х журналист американского телеканала CSPAN Джереми Арт.
После речи Байдена глава Госдепа Энтони Блинкен моментально опустил глаза вниз, а советник по нацбезопасности Салливан поднес руку ко рту. И только глава Пентагона Остин не подал виду.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила насчёт оговорки Байдена и назвала его «пророссийским кандидатом».
Выступая на саммите НАТО в Вашингтоне, Байден перепутал Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.