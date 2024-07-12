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Видео с реакцией чиновников на оговорку Байдена завирусилось в сети

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Видео с реакцией американских чиновников на оговорку президента США Джо Байдена стало популярным в сети — оно набрало 3,8 млн просмотров за несколько часов.
Видео с реакцией чиновников на оговорку Байдена завирусилось в сети
  • AP

Ролик опубликовал в Х журналист американского телеканала CSPAN Джереми Арт.

После речи Байдена глава Госдепа Энтони Блинкен моментально опустил глаза вниз, а советник по нацбезопасности Салливан поднес руку ко рту. И только глава Пентагона Остин не подал виду.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила насчёт оговорки Байдена и назвала его «пророссийским кандидатом».  

Выступая на саммите НАТО в Вашингтоне, Байден перепутал Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

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