МО КНР: военные учения России и Китая углубят стратегическое партнёрство
- РИА Новости
С таким заявлением выступил официальный представитель китайского военного ведомства Чжан Сяоган.
«Учения ещё больше углубят китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнёрство и координацию в новую эпоху», — передаёт его слова ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса в своей декларации на саммите в Вашингтоне направили Пекину «самое серьёзное из возможных посланий» и призвали прекратить сотрудничество с Россией.