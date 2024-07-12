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МО КНР: военные учения России и Китая углубят стратегическое партнёрство

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В Министерстве обороны КНР заявили, что военные учения России и Китая «Морское взаимодействие — 2024» помогут укрепить всеобъемлющее стратегическое взаимодействие двух государств.
МО КНР: военные учения России и Китая углубят стратегическое партнёрство
  • РИА Новости

С таким заявлением выступил официальный представитель китайского военного ведомства Чжан Сяоган.

«Учения ещё больше углубят китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнёрство и координацию в новую эпоху», — передаёт его слова ТАСС. 

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса в своей декларации на саммите в Вашингтоне направили Пекину «самое серьёзное из возможных посланий» и призвали прекратить сотрудничество с Россией.

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