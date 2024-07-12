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The Telegraph: из-за оговорок на саммите НАТО Байдена ждут «мрачные дни»

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Ошибки в именах, которые допустил глава США Джо Байден во время саммита НАТО, навредят его избирательной кампании, пишет The Telegraph.
The Telegraph: из-за оговорок на саммите НАТО Байдена ждут «мрачные дни»
  • Gettyimages.ru

По мнению газеты, оговорки Байдена могли опозорить США.

«Своими глупыми ошибками в именах ближайших союзников он чуть было не выставил Америку посмешищем на международной арене», — говорится в публикации.

В издании считают, что после случившегося ещё больше демократов объявят о прекращении поддержки Байдена. На саммите НАТО президент США упустил возможность показать себя серьёзным политиком. 

«Ближайшие дни будут для него мрачными», — отмечается в материале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила насчёт оговорки Байдена и назвала его «пророссийским кандидатом».  

Выступая на саммите НАТО в Вашингтоне Байден перепутал Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

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