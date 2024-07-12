The Telegraph: из-за оговорок на саммите НАТО Байдена ждут «мрачные дни»
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По мнению газеты, оговорки Байдена могли опозорить США.
«Своими глупыми ошибками в именах ближайших союзников он чуть было не выставил Америку посмешищем на международной арене», — говорится в публикации.
В издании считают, что после случившегося ещё больше демократов объявят о прекращении поддержки Байдена. На саммите НАТО президент США упустил возможность показать себя серьёзным политиком.
«Ближайшие дни будут для него мрачными», — отмечается в материале.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила насчёт оговорки Байдена и назвала его «пророссийским кандидатом».
Выступая на саммите НАТО в Вашингтоне Байден перепутал Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.