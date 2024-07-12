The Telegraph: из-за оговорок на саммите НАТО Байдена ждут «мрачные дни»

Ошибки в именах, которые допустил глава США Джо Байден во время саммита НАТО, навредят его избирательной кампании, пишет The Telegraph.

По мнению газеты, оговорки Байдена могли опозорить США.

«Своими глупыми ошибками в именах ближайших союзников он чуть было не выставил Америку посмешищем на международной арене», — говорится в публикации.

В издании считают, что после случившегося ещё больше демократов объявят о прекращении поддержки Байдена. На саммите НАТО президент США упустил возможность показать себя серьёзным политиком.

«Ближайшие дни будут для него мрачными», — отмечается в материале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила насчёт оговорки Байдена и назвала его «пророссийским кандидатом».

Выступая на саммите НАТО в Вашингтоне Байден перепутал Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.