Россия и Белоруссия готовят решение об отмене роуминга
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«Готовим комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. На подготовительном этапе стороны посчитают финансово-экономическую модель усредненных данных пользования тарифами», — сказал он РИА Новости.
Дипломат уточнил, что речь идёт о лимите в 300 минут исходящих звонков и 20—25 Гб трафика в месяц.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин ранее поручили решить проблему роуминга к 25-летию Союзного государства.