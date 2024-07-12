Россия и Белоруссия готовят решение об отмене роуминга

Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил о подготовке комплексного решения с Белоруссией об отмене роуминга в Союзном государстве.

«Готовим комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. На подготовительном этапе стороны посчитают финансово-экономическую модель усредненных данных пользования тарифами», — сказал он РИА Новости.

Дипломат уточнил, что речь идёт о лимите в 300 минут исходящих звонков и 20—25 Гб трафика в месяц.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин ранее поручили решить проблему роуминга к 25-летию Союзного государства.