RT в Telegram
Подпишись

Россия и Белоруссия готовят решение об отмене роуминга

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил о подготовке комплексного решения с Белоруссией об отмене роуминга в Союзном государстве.
Россия и Белоруссия готовят решение об отмене роуминга
  • Gettyimages.ru
  • © mputsylo

«Готовим комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. На подготовительном этапе стороны посчитают финансово-экономическую модель усредненных данных пользования тарифами», — сказал он РИА Новости.

Дипломат уточнил, что речь идёт о лимите в 300 минут исходящих звонков и 20—25 Гб трафика в месяц.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин ранее поручили решить проблему роуминга к 25-летию Союзного государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить