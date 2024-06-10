Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с роумингом к декабрю
- globallookpress.com
Об этом, как пишет РИА Новости, заявил посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой.
По его словам, тема роуминга — одно из ключевых поручений глав государств.
«К 25-летию Союзного договора в декабре она должна быть решена», — сказал Крутой.
Он добавил, что пока что пройден только отменена плата за входящие звонки.
24 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия намерены принять решение об отмене роуминга в рамках Союзного государства.