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Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с роумингом к декабрю

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин поручили решить проблему роуминга к 25-летию Союзного государства, то есть к декабрю.
Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с роумингом к декабрю
  • globallookpress.com

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой.

По его словам, тема роуминга — одно из ключевых поручений глав государств.

«К 25-летию Союзного договора в декабре она должна быть решена», — сказал Крутой.

Он добавил, что пока что пройден только отменена плата за входящие звонки.

24 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия намерены принять решение об отмене роуминга в рамках Союзного государства.

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