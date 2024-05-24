Путин заявил о планах отменить роуминг с Белоруссией

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия намерены принять решение об отмене роуминга в рамках Союзного государства.

Соответствующее заявление президент России сделал во время совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Планируется отменить роуминг на территории Союзного государства», — сказал он.

Путин отметил, что в таком случае мобильная связь для абонентов в России и Белоруссии будет полностью «в режиме домашней сети».

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Минск и Москва «сохраняют курс на усиление интеграции».