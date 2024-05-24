Путин заявил о планах отменить роуминг с Белоруссией
- РИА Новости
Соответствующее заявление президент России сделал во время совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«Планируется отменить роуминг на территории Союзного государства», — сказал он.
Путин отметил, что в таком случае мобильная связь для абонентов в России и Белоруссии будет полностью «в режиме домашней сети».
По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Минск и Москва «сохраняют курс на усиление интеграции».