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Путин заявил о планах отменить роуминг с Белоруссией

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия намерены принять решение об отмене роуминга в рамках Союзного государства.
Путин заявил о планах отменить роуминг с Белоруссией
  • РИА Новости

Соответствующее заявление президент России сделал во время совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Планируется отменить роуминг на территории Союзного государства», — сказал он.

Путин отметил, что в таком случае мобильная связь для абонентов в России и Белоруссии будет полностью «в режиме домашней сети».

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Минск и Москва «сохраняют курс на усиление интеграции».

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