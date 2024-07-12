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Байден признал, что не готов к переговорам с Путиным в данный момент

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Президент США Джо Байден заявил, что в данный момент не готов общаться с лидером России Владимиром Путиным.

Его слова приводит РИА Новости.

Байден утверждает, что в мире нет лидера, с которым бы он не был готов говорить.  

«Вопрос в том, готов ли говорить Путин. Лично я не готов говорить с Путиным, пока он не будет готов изменить своё поведение», — заявил он на пресс-конференции по итогам завершившегося в США саммита НАТО.

Ранее американист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что спонсоры демократов намерены заставить Джо Байдена выйти из президентской гонки.

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