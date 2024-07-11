Постпред России назвал ОЗХО «сторожевым псом» интересов узкой группы стран

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявил, что ОЗХО превращается в «сторожевого пса» интересов узкой группы стран.

Об этом сообщает ТАСС.

Тарабрин связал это с попытками определённой группы стран на площадке организации «продавить собственную повестку».

Кроме того, он отметил, что игнорируется одна из основных задач организации, связанная с соблюдением всеми участниками положений Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили химическое оружие на Волчанском и Липцевском направлениях под Харьковом.