Постпред России назвал ОЗХО «сторожевым псом» интересов узкой группы стран
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Тарабрин связал это с попытками определённой группы стран на площадке организации «продавить собственную повестку».
Кроме того, он отметил, что игнорируется одна из основных задач организации, связанная с соблюдением всеми участниками положений Конвенции о запрещении химического оружия.
Ранее сообщалось, что ВСУ применили химическое оружие на Волчанском и Липцевском направлениях под Харьковом.