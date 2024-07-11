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Постпред России назвал ОЗХО «сторожевым псом» интересов узкой группы стран

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Постпред России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявил, что ОЗХО превращается в «сторожевого пса» интересов узкой группы стран.
Постпред России назвал ОЗХО «сторожевым псом» интересов узкой группы стран
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. 

Тарабрин связал это с попытками определённой группы стран на площадке организации «продавить собственную повестку». 

Кроме того, он отметил, что игнорируется одна из основных задач организации, связанная с соблюдением всеми участниками положений Конвенции о запрещении химического оружия. 

Ранее сообщалось, что ВСУ применили химическое оружие на Волчанском и Липцевском направлениях под Харьковом. 

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