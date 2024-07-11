ВСУ применили химоружие на Волчанском и Липцевском направлениях под Харьковом

Украинские войска применили химоружие на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области, заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Не было летальных случаев, то есть этой информации у нас нет, но что была химатака при сбросе именно с БПЛА отравляющих веществ, которые вызывали определённые отравления... такая информация была», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что чем хуже дела на Украине, тем изощрённее провокации против России.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, ВСУ в ходе СВО более 400 раз применили токсичные химикаты.

Также сообщалось, что в одном из районов Авдеевки была обнаружена украинская химическая лаборатория, построенная, предположительно, для создания отравляющих веществ.