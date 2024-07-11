FAZ: Германия, Франция, Италия и Польша хотят разработать дальнобойные ракеты

ФРГ, Франция, Италия и Польша планируют разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров.

Об этом сообщает газета FAZ.

Как сказано в материале, ракеты могли бы поражать цели в России с территории ФРГ.

Отмечается, что главы Минобороны стран подписали на полях саммита НАТО в Вашингтоне декларацию о плане разработать высокоточное дальнобойное оружие. При этом пока документ содержит только общие формулировки.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал размещение дальнобойных ракет США на территории Германии правильным решением. Он также отметил, что оно было подготовлено уже давно.