Шольц назвал решение о размещении американских ракет в ФРГ правильным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал размещение дальнобойных ракет США на территории Германии правильным решением.

Об этом сообщает ТАСС.

«На мой взгляд, это правильное решение. Это также отражено в стратегии безопасности правительства Германии. Это мера сдерживания, она обеспечит мир. Это необходимое и важное решение, принятое в нужное время», — приводит слова политика агентство.

Он также отметил, что данное решение было подготовлено уже давно.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала размещение США дальнобойного оружия в ФРГ безумием.

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что подобные планы США представляют непосредственную угрозу безопасности России.