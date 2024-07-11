Шольц назвал решение о размещении американских ракет в ФРГ правильным
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«На мой взгляд, это правильное решение. Это также отражено в стратегии безопасности правительства Германии. Это мера сдерживания, она обеспечит мир. Это необходимое и важное решение, принятое в нужное время», — приводит слова политика агентство.
Он также отметил, что данное решение было подготовлено уже давно.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала размещение США дальнобойного оружия в ФРГ безумием.
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что подобные планы США представляют непосредственную угрозу безопасности России.