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Шольц назвал решение о размещении американских ракет в ФРГ правильным

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал размещение дальнобойных ракет США на территории Германии правильным решением.
Шольц назвал решение о размещении американских ракет в ФРГ правильным
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. 

«На мой взгляд, это правильное решение. Это также отражено в стратегии безопасности правительства Германии. Это мера сдерживания, она обеспечит мир. Это необходимое и важное решение, принятое в нужное время», — приводит слова политика агентство. 

Он также отметил, что данное решение было подготовлено уже давно. 

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала размещение США дальнобойного оружия в ФРГ безумием. 

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что подобные планы США представляют непосредственную угрозу безопасности России.

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