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Посол: размещение ракет США в ФРГ несёт непосредственную угрозу для России

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Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что планы Соединённых Штатов по размещению на территории ФРГ американского дальнобойного оружия представляют непосредственную угрозу безопасности России.
Посол: размещение ракет США в ФРГ несёт непосредственную угрозу для России
  • AP

«Анонсированные... планы размещения на территории ФРГ с 2026 года крылатых ракет средней и меньшей дальности, дальнобойного и гиперзвукового оружия представляют собой очевидную и непосредственную угрозу безопасности России», — цитирует его ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что такого рода намерения ведут к нарастанию конфронтации, напряжённости и гонки вооружений, рискам неконтролируемой эскалации.

Он отметил, что Россия, безусловно, ответит на данные шаги.

Ранее в российском МИД подчеркнули, что планы США разместить ракеты в ФРГ направлены на ущерб безопасности России

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