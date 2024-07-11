Посол: размещение ракет США в ФРГ несёт непосредственную угрозу для России
- AP
«Анонсированные... планы размещения на территории ФРГ с 2026 года крылатых ракет средней и меньшей дальности, дальнобойного и гиперзвукового оружия представляют собой очевидную и непосредственную угрозу безопасности России», — цитирует его ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что такого рода намерения ведут к нарастанию конфронтации, напряжённости и гонки вооружений, рискам неконтролируемой эскалации.
Он отметил, что Россия, безусловно, ответит на данные шаги.
Ранее в российском МИД подчеркнули, что планы США разместить ракеты в ФРГ направлены на ущерб безопасности России.