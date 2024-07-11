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Аналитик Бреммер: лидеры стран НАТО не верят в победу Байдена на выборах

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Президент аналитического центра Eurasia Group Ян Бреммер заявил в интервью каналу MSNBC, что участники саммита НАТО в Вашингтоне не верят в успех президента США Джо Байдена на президентских выборах в ноябре.

«Я слышал (от участников саммита. — RT), что у него точно не получится эффективно вести предвыборную кампанию ещё четыре месяца, что уж и говорить про работу президентом ещё четыре года», — сказал Бреммер.

Ранее сенатор-демократ от американского штата Вермонт Питер Уэлч назвал катастрофическим выступление Байдена на теледебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом и призвал американского лидера выйти из гонки за высший государственный пост. 

При этом Трамп предложил Байдену провести на текущей неделе ещё одни дебаты.

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