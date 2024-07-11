Система ПРО НАТО Aegis Ashore в Польше вышла на полную операционную готовность
Сооружённая США в Польше позиционная система ПРО НАТО Aegis Ashore вышла на полную операционную готовность.
Информация об этом появилась на сайте альянса.
Согласно документу, система ПРО дислоцируется в городе Редзиково на севере Польши.
Ранее сообщалось, что НАТО повышает потенциал ПВО и ПРО, задействовав новую базу Aegis Ashore в Польше.
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