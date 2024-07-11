Система ПРО НАТО Aegis Ashore в Польше вышла на полную операционную готовность

Сооружённая США в Польше позиционная система ПРО НАТО Aegis Ashore вышла на полную операционную готовность.

Информация об этом появилась на сайте альянса.

Согласно документу, система ПРО дислоцируется в городе Редзиково на севере Польши.

Ранее сообщалось, что НАТО повышает потенциал ПВО и ПРО, задействовав новую базу Aegis Ashore в Польше.