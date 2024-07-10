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МО: Нидерланды закупят боеприпасы на €300 млн для F-16, которые отправят Украине

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Нидерланды приняли решение выделить €300 млн на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине.
МО: Нидерланды закупят боеприпасы на €300 млн для F-16, которые отправят Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении Минобороны страны.

«Нидерланды выделяют дополнительные €300 млн на закупку боеприпасов для F-16, которые Нидерланды вскоре поставят, в том числе, на Украину. Это сумма пойдёт в дополнение к €150 млн, которые ранее были зарезервированы для этой цели», — сообщается в заявлении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты и союзники прямо сейчас направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву летом.

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