МО: Нидерланды закупят боеприпасы на €300 млн для F-16, которые отправят Украине

Нидерланды приняли решение выделить €300 млн на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине.

Об этом говорится в заявлении Минобороны страны.

«Нидерланды выделяют дополнительные €300 млн на закупку боеприпасов для F-16, которые Нидерланды вскоре поставят, в том числе, на Украину. Это сумма пойдёт в дополнение к €150 млн, которые ранее были зарезервированы для этой цели», — сообщается в заявлении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты и союзники прямо сейчас направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву летом.