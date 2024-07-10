Матвиенко: БРИКС нужно выработать критерии для новых стран-кандидатов
- РИА Новости
«Надо всё-таки выработать некие критерии: сначала страна-партнёр, кто подходит под эти критерии, чтобы не размыть... Это не клуб по интересам, это объединение единомышленников», — цитирует её РИА Новости.
В июне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в БРИКС решили «взять паузу» во вступлении новых членов.
Также стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамапоса приедет на саммит БРИКС в октябре в сопровождении большой делегации.