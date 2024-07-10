Матвиенко: БРИКС нужно выработать критерии для новых стран-кандидатов

БРИКС нужно выработать критерии для новых стран-кандидатов, заявила в эфире телеканала «Россия 24» председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Надо всё-таки выработать некие критерии: сначала страна-партнёр, кто подходит под эти критерии, чтобы не размыть... Это не клуб по интересам, это объединение единомышленников», — цитирует её РИА Новости.

В июне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в БРИКС решили «взять паузу» во вступлении новых членов.

Также стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамапоса приедет на саммит БРИКС в октябре в сопровождении большой делегации.