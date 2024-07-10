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LaFM: семья погибшего на Украине наёмника просит власти Колумбии вывезти тело

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Семья очередного погибшего на Украине наёмника из Колумбии просит власти страны помочь с репатриацией его останков.

Об этом информирует радиостанция LaFM, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что речь идёт о 27-летнем погибшем Алексе Падилье Гусмане, профессиональном военном из города Монтерия. По данным агентства, он отправился на Украину вместе со своим двоюродным братом около года назад.

Согласно словам членов семьи наёмника, его доход составлял около $3,7 тыс. в месяц.

В мае семья колумбийского наёмника Алексиса Тарасоны Ибаньеса, погибшего в зоне СВО, просила МИД Колумбии помочь вернуть его тело на родину.

В Минобороны России заявили, что наёмники на Украине открыто кричат по радио о потерях.

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