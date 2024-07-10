Сийярто: Венгрия выступит на саммите НАТО за сохранение каналов связи с Россией
Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook*.
По его словам, для урегулирования украинского конфликта мирным путём необходимо, чтобы дипломатические каналы были вновь открыты и чтобы тех, кто участвует в диалоге, не подвергали нападкам.
«...без диалога и возобновления дипломатических каналов связи найти решение будет невозможно», — подчеркнул Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия на саммите НАТО выступит за переговоры по Украине.
Также, по его мнению, кризис в ЕС усугубляют провоенные политики, поставляющие Украине оружие.