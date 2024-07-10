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Сийярто: Венгрия выступит на саммите НАТО за сохранение каналов связи с Россией

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступит на саммите НАТО в Вашингтоне за сохранение открытыми дипломатических каналов связи с Россией в целях урегулирования конфликта на Украине.

Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook*.

По его словам, для урегулирования украинского конфликта мирным путём необходимо, чтобы дипломатические каналы были вновь открыты и чтобы тех, кто участвует в диалоге, не подвергали нападкам.

«...без диалога и возобновления дипломатических каналов связи найти решение будет невозможно», — подчеркнул Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия на саммите НАТО выступит за переговоры по Украине.

Также, по его мнению, кризис в ЕС усугубляют провоенные политики, поставляющие Украине оружие.

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