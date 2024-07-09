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Сийярто заявил, что Венгрия на саммите НАТО выступит за переговоры по Украине

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Венгрия на саммите НАТО в США выступит за прекращение огня на Украине и урегулирование конфликта через переговоры.
Сийярто заявил, что Венгрия на саммите НАТО выступит за переговоры по Украине
  • AP
  • © John Minchillo

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении в Facebook*.

«Необходимы переговоры и дипломатическое урегулирование, именно эту позицию мы будем представлять на саммите», — сказал дипломат.

Ранее Сийярто заявил, что кризис в ЕС усугубляют провоенные политики, поставляющие Украине оружие.

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