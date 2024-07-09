Слон насмерть затоптал испанского туриста в ЮАР, пока мужчина делал фотографии
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Погибшего сопровождали его невеста и ещё две женщины, сообщает портал SUR.
Как отметил директор по охране природы из местного совета по паркам и туризму Питер Нел, многие туристы «не понимают, насколько опасными могут быть эти животные».
В феврале в Индии слон, на котором катаются туристы, напал на женщину: животное схватило её хоботом и бросило на землю. Как отмечала организация по защите животных Peta India, у пострадавшей сломана нога.