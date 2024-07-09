Слон насмерть затоптал испанского туриста в ЮАР, пока мужчина делал фотографии

Слон насмерть затоптал испанского туриста в ЮАР, когда 43-летний мужчина путешествовал по национальному парку «Пиланесберг» вместе со своей невестой. Приезжий вышел из машины, чтобы сфотографировать стадо из шести слонов, среди которых было трое детёнышей, после чего одно из животных напало на него.

Погибшего сопровождали его невеста и ещё две женщины, сообщает портал SUR.

Как отметил директор по охране природы из местного совета по паркам и туризму Питер Нел, многие туристы «не понимают, насколько опасными могут быть эти животные».

В феврале в Индии слон, на котором катаются туристы, напал на женщину: животное схватило её хоботом и бросило на землю. Как отмечала организация по защите животных Peta India, у пострадавшей сломана нога.