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В Индии используемый для туристических поездок слон сломал женщине ногу

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В Индии слон, на котором катаются туристы, напал на женщину: животное схватило её хоботом и бросило на землю. Как сообщает организация по защите животных Peta India, у пострадавшей сломана нога.
В Индии используемый для туристических поездок слон сломал женщине ногу
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Harvey

Инцидент произошёл в Джайпуре. Как отмечает Sky News, пострадавшая — русская туристка. По информации организации, это не первый раз, когда этот слон нападает на людей, в прошлый раз от животного пострадал мужчина.

Активисты призывают региональных чиновников поместить животное в приют для слонов, где оно могло бы «начать восстанавливаться после психической травмы, полученной в течение всей жизни в рабстве».

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