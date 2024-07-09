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Bloomberg: Индия рассчитывает на помощь России в развитии атомной энергетики

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Индия и Россия могут согласовать долгосрочный договор о поставках урана для атомной электростанции Куданкулам.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Отмечается, что растущий интерес к атомной энергетике привёл к тому, что с конца 2020 года цены на уран выросли более чем в три раза.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию проходит 8—9 июля. Это его первая поездка в Россию за пять лет.

В последний раз Моди был в России в 2019 году, тогда он посетил Владивосток.

Ранее индийский премьер заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным 9 июля укрепят дружбу двух стран.

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