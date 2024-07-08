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Кирби: Байден не должен убеждать глав НАТО в своих управленческих способностях

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Американскому лидеру Джо Байдену нет нужды убеждать союзников по НАТО в своих управленческих способностях.
Кирби: Байден не должен убеждать глав НАТО в своих управленческих способностях
  • AP

Такую точку зрения на брифинге выразил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Вопрос предполагает, что их нужно заверять в американском лидерстве и обязательствах Байдена, я не думаю, что это тот случай», — передаёт ТАСС ответ Кирби на вопрос, планирует ли Байден убеждать союзников в своих лидерских навыках после дебатов с Дональдом Трампом.

Ранее ряд демократов палаты представителей призвали Байдена отказаться от участия в президентских выборах 2024 года.

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