Глава МВД Сербии: нападение у посольства Израиля в Белграде является терактом

Глава Министерства внутренних дел Сербии Ивица Дачич назвал террористическим актом нападение и ранение из арбалета сотрудника жандармерии около дипломатической миссии Израиля в Белграде.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на брифинге.

«Спецпрокуратура взяла дело, личность нападавшего не установлена. Несомненно, речь идёт о террористическом акте, который направлен против государства Сербии и сотрудников жандармерии», — цитирует его РИА Новости.

В настоящий момент, по словам министра, сотрудники правоохранительных органов устанавливают, были ли у злоумышленника сообщники или он действовал один.

«Мы профилактически задержали ещё несколько человек, которые находились близ полицейских объектов, и рассматриваем связь с этим делом», — указал Дачич.

Он уточнил, что существуют подозрения, что в данном случае речь идёт о лицах, предположительно известных службам безопасности.

Ранее сербский президент Александр Вучич прокомментировал нападение террориста на жандарма у посольства Израиля в Белграде.