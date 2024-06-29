Глава МВД Сербии: нападение у посольства Израиля в Белграде является терактом
- AFP
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Соответствующее заявление он сделал во время выступления на брифинге.
«Спецпрокуратура взяла дело, личность нападавшего не установлена. Несомненно, речь идёт о террористическом акте, который направлен против государства Сербии и сотрудников жандармерии», — цитирует его РИА Новости.
В настоящий момент, по словам министра, сотрудники правоохранительных органов устанавливают, были ли у злоумышленника сообщники или он действовал один.
«Мы профилактически задержали ещё несколько человек, которые находились близ полицейских объектов, и рассматриваем связь с этим делом», — указал Дачич.
Он уточнил, что существуют подозрения, что в данном случае речь идёт о лицах, предположительно известных службам безопасности.
Ранее сербский президент Александр Вучич прокомментировал нападение террориста на жандарма у посольства Израиля в Белграде.