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Орбан: только правые партии могут справиться с европейским кризисом

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Только политики правого толка могут вывести Европу из кризиса, в котором она оказалась.
Орбан: только правые партии могут справиться с европейским кризисом
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Такую точку зрения выразил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в материале, опубликованном в газете Magyar Nemzet.

В тексте Орбан открыто заявил, что христианская цивилизация исчезает. Экономический вес ЕС и суверенитет европейских стран за последние 30 лет значительно снизились. Также на континенте существует постоянная угроза террора.

Ответственность за сложившуюся ситуацию Орбан возложил на «брюссельских бюрократов», которые забыли про отстаивание национальных интересов. Исправить положение могут правые партии, подчеркнул Орбан.

Ранее Орбан сказал, что на выборах в Европарламент удалось «замедлить поезд», который нёс Европу к войне.

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