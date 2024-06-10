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Орбан: после выборов в ЕП удалось замедлить поезд, несущий Европу к войне

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На выборах в Европарламент удалось «замедлить поезд», который нёс Европу к войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан: после выборов в ЕП удалось замедлить поезд, несущий Европу к войне
  • AP
  • © Denes Erdos

В интервью M1 он заявил, что выборы в Европарламент — это возможность «замедлить или остановить всё более быстрое сползание европейских политиков в войну».

«Этот поезд удалось замедлить. Можно и остановить, потому что во Франции, которая была страной, которая наиболее решительно выступала за войну, произошло настоящее политическое землетрясение», — цитирует Орбана РИА Новости.

Французский лидер Эммануэль Макрон ранее заявил о роспуске нижней палаты французского парламента — Национального собрания — и организации внеочередных парламентских выборов.

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