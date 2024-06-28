Американист Дудаков высказался о дебатах Байдена и Трампа
- Gettyimages.ru
- © Scott Olson
«На мой взгляд, очевидным победителем дебатов стал Дональд Трамп, даже несмотря на то, что в его выступлении практически не было ярких моментов», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».
Как отметил Дудаков, у дебатов, по всей вероятности, была значительная аудитория, поэтому мероприятие даст экс-президенту политические очки и усилит снижение рейтинга действующего главы государства.
«Однако я сильно сомневаюсь, что Демократическая партия будет менять кандидата», — заключил эксперт.
Ранее телеканал CNN заявил, что две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили Трампу победу над Байденом.