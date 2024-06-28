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Американист Дудаков высказался о дебатах Байдена и Трампа

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Американист Малек Дудаков прокомментировал дебаты действующего президента США Джо Байдена с бывшим главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
Американист Дудаков высказался о дебатах Байдена и Трампа
  • Gettyimages.ru
  • © Scott Olson

«На мой взгляд, очевидным победителем дебатов стал Дональд Трамп, даже несмотря на то, что в его выступлении практически не было ярких моментов», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

Как отметил Дудаков, у дебатов, по всей вероятности, была значительная аудитория, поэтому мероприятие даст экс-президенту политические очки и усилит снижение рейтинга действующего главы государства.

«Однако я сильно сомневаюсь, что Демократическая партия будет менять кандидата», — заключил эксперт.

Ранее телеканал CNN заявил, что две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили Трампу победу над Байденом.

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