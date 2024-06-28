RT в Telegram
Подпишись

Exxpress: сотрудники Бербок попали под большое расследование о миграции

Короткая ссылка
Сотрудники МИД ФРГ под начальствованием Анналены Бербок попали под расследование о подозрении в разрешении въезжать в страну мигрантам с поддельными документами.
Exxpress: сотрудники Бербок попали под большое расследование о миграции
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Масштаб расследования велик: за последние пять лет тысячам людей, как сообщается, был разрешён въезд в Германию по документам, некоторые из которых были поддельными или неполными», — сообщает газета Exxpress.

Отмечается, что большинство нелегалов были из Сирии, Турции, Афганистана и ряда африканских стран.

Прокурор Берлина Карен Хойссер заявила, что завершение дела ещё не предвидится.

Самая крупная польская оппозиционная партия «Право и справедливость» ранее потребовала от властей в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта ЕС.

В декабре прошлого года Будапешт отверг новые правила миграционной политики ЕС. Венгерские власти заявили, что не позволят указывать им, кого впускать в страну. 

Суд Евросоюза в июне постановил оштрафовать Венгрию на €200 млн за нарушения, связанные с европейскими правилами по приёму мигрантов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить