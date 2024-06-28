Exxpress: сотрудники Бербок попали под большое расследование о миграции
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«Масштаб расследования велик: за последние пять лет тысячам людей, как сообщается, был разрешён въезд в Германию по документам, некоторые из которых были поддельными или неполными», — сообщает газета Exxpress.
Отмечается, что большинство нелегалов были из Сирии, Турции, Афганистана и ряда африканских стран.
Прокурор Берлина Карен Хойссер заявила, что завершение дела ещё не предвидится.
Самая крупная польская оппозиционная партия «Право и справедливость» ранее потребовала от властей в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта ЕС.
В декабре прошлого года Будапешт отверг новые правила миграционной политики ЕС. Венгерские власти заявили, что не позволят указывать им, кого впускать в страну.
Суд Евросоюза в июне постановил оштрафовать Венгрию на €200 млн за нарушения, связанные с европейскими правилами по приёму мигрантов.