RT в Telegram
Подпишись

«Рёнхап»: Южная Корея расширила список экспортного контроля в отношении России

Короткая ссылка
Власти Южной Кореи добавили 243 пункта в список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Белоруссию, сообщает агентство «Рёнхап».
«Рёнхап»: Южная Корея расширила список экспортного контроля в отношении России
  • Gettyimages.ru

Новые ограничения затронут экспорт запчастей для оптических приборов и металлорежущего оборудования.

Как отмечает агентство, эти товары запрещено поставлять в Россию и Белоруссию, однако власти Южной Кореи могут рассмотреть конкретные случаи, например, если соглашение об экспорте было заключено до введения ограничений. 

С расширением санкций общее количество товаров, на которые распространяются ограничения, достигнет 1 402 наименований.

В публикации говорится, что изменения могут вступить в силу к концу августа. 

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Сеула будут ухудшаться из-за антироссийских санкций. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить