«Рёнхап»: Южная Корея расширила список экспортного контроля в отношении России

Власти Южной Кореи добавили 243 пункта в список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Белоруссию, сообщает агентство «Рёнхап».

Новые ограничения затронут экспорт запчастей для оптических приборов и металлорежущего оборудования.

Как отмечает агентство, эти товары запрещено поставлять в Россию и Белоруссию, однако власти Южной Кореи могут рассмотреть конкретные случаи, например, если соглашение об экспорте было заключено до введения ограничений.

С расширением санкций общее количество товаров, на которые распространяются ограничения, достигнет 1 402 наименований.

В публикации говорится, что изменения могут вступить в силу к концу августа.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Сеула будут ухудшаться из-за антироссийских санкций.