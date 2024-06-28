Американист: вторых дебатов в сентябре уже не будет из-за состояния Байдена

Американист Малек Дудаков оценил в беседе с RT дебаты действующего президента США Джо Байдена с бывшим главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Эксперт считает, что очевидным победителем нынешних дебатов был Дональд Трамп.

«У него такое в целом нормальное, ровное выступление было. Но в сравнении с Байденом он, конечно, смотрелся победителем. Потому что задача Трампа состояла в том, чтобы не ляпнуть ничего радикального. В то время как у Байдена была задача всё-таки — не выпячивать свои когнитивные старческие проблемы напоказ», — сказал он.

Также Дудаков акцентировал внимание на постоянных оговорках Байдена и его невнятной речи. По мнению американиста, эти дебаты для нынешнего президента закончились катастрофой.

При этом эксперт выразил сомнение в том, что Демократическая партия будет менять своего кандидата на выборах.

«Вот хоть сейчас об этом и пошли разговоры, видна истерика по поводу того, что дедушка Байден совсем не годен как кандидат в президенты. Но другое дело, что всё-таки у американской политики есть определённая инерция. Вот и сейчас, конечно, вытаскивать кого-то на первый план вместо Байдена, будь то Гевин Ньюсом или Мишель Обама, будет для демократов очень критичным», — выразил мнение Дудаков.

В заключение он отметил, что, скорее всего, вторых дебатов в сентябре уже не будет, учитывая состояние Байдена.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что дебаты в США были провальными для действующего американского лидера Джо Байдена.

Накануне состоялись дебаты экс-президента США Дональда Трампа с действующим лидером Джо Байденом.

По данным телеканала CNN, две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили бывшему президенту Дональду Трампу победу над действующим главой страны Джо Байденом.