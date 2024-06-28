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Президент Сассу-Нгессо: Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС

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Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что страна заинтересована во вступлении в БРИКС.
Президент Сассу-Нгессо: Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС
  • AP
  • © Mikhail Metzel, Sputnik

Об этом конголезский лидер рассказал в беседе с РИА Новости

«Есть такая перспектива, она открыта. К объединению уже присоединился ряд стран. Я также слышал о формате БРИКС+. Так что, если есть все эти возможности, почему бы и нет. Конго было бы интересно», — отметил Сассу-Нгессо.

Ранее глава Республики Конго заявил, что граждане России храбро противостоят санкциям, которые незаконно ввёл Запад.

Он также рассказал о заинтересованности в совместных проектах с российскими компаниями в сфере гидроэнергетики, солнечной и атомной энергетики.

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