Президент Сассу-Нгессо: Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС
- AP
- © Mikhail Metzel, Sputnik
Об этом конголезский лидер рассказал в беседе с РИА Новости.
«Есть такая перспектива, она открыта. К объединению уже присоединился ряд стран. Я также слышал о формате БРИКС+. Так что, если есть все эти возможности, почему бы и нет. Конго было бы интересно», — отметил Сассу-Нгессо.
Ранее глава Республики Конго заявил, что граждане России храбро противостоят санкциям, которые незаконно ввёл Запад.
Он также рассказал о заинтересованности в совместных проектах с российскими компаниями в сфере гидроэнергетики, солнечной и атомной энергетики.