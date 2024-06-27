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Байден не планирует помиловать Ассанжа

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Президент США Джо Байден не планирует помиловать основателя сервиса WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Нет, это не рассматривается», — приводит слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер РИА Новости.

В американской администрации ранее заявили, что администрация непричастна к делу основателя WikiLeaks и его сделке с Минюстом США.

26 июня основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным по обвинению в нарушении закона о шпионаже. Позже стало известно, что суд освободил Ассанжа после признания им вины.

Его супруга Стелла рассказала, что после освобождения основатель Wikileaks планирует плавать в океане, спать в нормальной постели и наслаждаться свободой.

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