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Песков заявил о подготовке визита лидера Палестины Аббаса в Россию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о подготовке визита в страну лидера Палестины Махмуда Аббаса.
Песков заявил о подготовке визита лидера Палестины Аббаса в Россию
  • РИА Новости

«Действительно, этот визит готовится. Мы его ждём и своевременно объявим о сроках этого визита», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет позицию СССР по Палестине.

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