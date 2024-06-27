Песков заявил о подготовке визита лидера Палестины Аббаса в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о подготовке визита в страну лидера Палестины Махмуда Аббаса.

«Действительно, этот визит готовится. Мы его ждём и своевременно объявим о сроках этого визита», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет позицию СССР по Палестине.