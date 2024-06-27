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Посольство: россиянам рекомендовано сохранять меры предосторожности в Боливии

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Россиянам, находящимся на территории Боливии, следует сохранять меры предосторожности. Такие рекомендации гражданам дало посольство России в стране.
Посольство: россиянам рекомендовано сохранять меры предосторожности в Боливии
  • AP

Как сообщил пресс-атташе посольства Мухамед Тимурзиев, необходимость в этом продиктована сохраняющейся в Боливии опасностью и существующей угрозой провокации.

«Мы рекомендуем нашим гражданам, проживающим в Боливии, и туристам, которые прибывают сюда, хоть и в небольшом количестве... чтобы они сохраняли меры предосторожности, были более бдительными», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что обращений от россиян на фоне ситуации в Боливии, где произошла попытка государственного переворота, не поступало.

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