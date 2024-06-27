Посольство: россиянам рекомендовано сохранять меры предосторожности в Боливии
- AP
Как сообщил пресс-атташе посольства Мухамед Тимурзиев, необходимость в этом продиктована сохраняющейся в Боливии опасностью и существующей угрозой провокации.
«Мы рекомендуем нашим гражданам, проживающим в Боливии, и туристам, которые прибывают сюда, хоть и в небольшом количестве... чтобы они сохраняли меры предосторожности, были более бдительными», — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что обращений от россиян на фоне ситуации в Боливии, где произошла попытка государственного переворота, не поступало.