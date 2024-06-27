Потенциальное расширение конфликта на Украине на территорию Польши может привести к полному уничтожению польского государства.

Такое мнение выразил обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.

По его словам, в таком случае окончание украинского конфликта будет для Польши «трагичным».

«Боюсь, что... игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства», — отметил журналист.

На прошлой неделе авиацию Польши подняли в небо из-за якобы интенсивных действий ВС России на Украине.

Также в Myśl Polska отмечали, что демилитаризация Украины стратегически выгодна Польше.