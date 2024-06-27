MP: расширение конфликта на Украине грозит гибелью для Польши
Такое мнение выразил обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
По его словам, в таком случае окончание украинского конфликта будет для Польши «трагичным».
«Боюсь, что... игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства», — отметил журналист.
На прошлой неделе авиацию Польши подняли в небо из-за якобы интенсивных действий ВС России на Украине.
Также в Myśl Polska отмечали, что демилитаризация Украины стратегически выгодна Польше.