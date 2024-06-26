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Вице-президент Ирана Газизаде Хашеми объявил о выходе из президентской гонки

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Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми выходит из президентской гонки. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

Газизаде Хашеми объяснил, что такое решение было принято им, чтобы сохранить единство сил революции в ответ на просьбу коалиции консервативных партий в Иране.

«...Я отказался от продолжения пути и надеюсь, что три других моих брата воспользуются возможностью сплотиться и укрепить движение революции», — приводит его слова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером пожелал народу исламской республики успешного проведения предстоящих президентских выборов.

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