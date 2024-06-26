Политолог Шаповалов назвал нового генсека НАТО Рютте абсолютно системным игроком

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе с RT назвал ожидаемым утверждение Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря НАТО.

«Конечно, ни эта кандидатура, ни какая-либо иная ничего изменить не может, потому что это совершенно формальная, техническая должность», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что НАТО не является союзом равных, это союз Соединённых Штатов и их сателлитов.

«И конечно, решение принимает Вашингтон, решение принимает Пентагон, но никак не генеральный секретарь НАТО. В данном случае речь идёт о том, что Марк Рютте будет озвучивать те решения, которые будут приняты Соединёнными Штатами при определённых консультациях со своими ключевыми союзниками, такими как Великобритания. Это ритуальная должность, не более того», — считает специалист.

По его словам, Марк Рютте — ожидаемая фигура.

«Достаточно давно уже формировалось представление о том, что именно этот еврочиновник возглавит структуру НАТО. Что касается самого Марка Рютте и его бэкграунда, его стилистики: он верный и последовательный сторонник евроатлантизма и будет в полной мере следовать тем пожеланиям, которые будут исходить из Вашингтона и от младших союзников Вашингтона. Он абсолютно системный игрок, не будет проявлять никакой самостоятельности, ретивости и субъектности», — заключил политолог.

Ранее послы стран — членов Североатлантического альянса утвердили Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря НАТО.

21 июня Рютте сообщил, что после отпуска приступит к работе на посту генсека НАТО.