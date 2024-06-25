Пентагон: Украина сама принимает решения о целях ударов и военных операций

В Пентагоне заявили, что Украина сама принимает решения о целях ударов и военных операций.

Об этом заявил представитель Пентагона Чарльз Диц.

«Украина сама принимает решения касательно целей и проводит свои собственные военные операции», — цитирует его Reuters.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя заявления российской стороны о теракте в Севастополе, отметил, что власти США не хотят гибели гражданского населения и будут обсуждать этот вопрос с Киевом.

При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.