Пентагон: Украина сама принимает решения о целях ударов и военных операций
Об этом заявил представитель Пентагона Чарльз Диц.
«Украина сама принимает решения касательно целей и проводит свои собственные военные операции», — цитирует его Reuters.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя заявления российской стороны о теракте в Севастополе, отметил, что власти США не хотят гибели гражданского населения и будут обсуждать этот вопрос с Киевом.
При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.