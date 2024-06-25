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Байден объявил Кению основным союзником США вне НАТО

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Президент США Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО.

Об этом говорится в подписанном им меморандуме.

«Настоящим объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей данного закона (о зарубежной помощи) и закона о контроле за экспортом вооружения», — отмечает документ.

Ранее стало известно, что США могут создать военные базы в Бенине, Кот-д'Ивуаре и Гане.

Кроме того, в Госдепе США заявили, что намерены вернуть дипломатическое присутствие в Ливии.

Также сообщалось, что США начали вывод своих войск из Нигера.

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