Байден объявил Кению основным союзником США вне НАТО

Президент США Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО.

Об этом говорится в подписанном им меморандуме.

«Настоящим объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей данного закона (о зарубежной помощи) и закона о контроле за экспортом вооружения», — отмечает документ.

Ранее стало известно, что США могут создать военные базы в Бенине, Кот-д'Ивуаре и Гане.

Кроме того, в Госдепе США заявили, что намерены вернуть дипломатическое присутствие в Ливии.

Также сообщалось, что США начали вывод своих войск из Нигера.