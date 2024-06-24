Штаб Трампа заявил избирателям, что политика пытали в тюрьме
Об этом пишет РИА Новости.
«Они пытали меня в тюрьме и сделали снимок для картотеки», — говорится в рассылке штаба Трампа.
31 мая жюри присяжных признало Трампа виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения против Трампа попыткой американских властей устранить политических соперников.
Трамп также заявил о готовности к тюремному заключению по делу о фальсификации деловой документации, если такое решение примет суд.