Штаб Трампа заявил избирателям, что политика пытали в тюрьме

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его пытали в тюрьме.

Об этом пишет РИА Новости.

«Они пытали меня в тюрьме и сделали снимок для картотеки», — говорится в рассылке штаба Трампа.

31 мая жюри присяжных признало Трампа виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения против Трампа попыткой американских властей устранить политических соперников.

Трамп также заявил о готовности к тюремному заключению по делу о фальсификации деловой документации, если такое решение примет суд.