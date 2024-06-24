RT в Telegram
Подпишись

Штаб Трампа заявил избирателям, что политика пытали в тюрьме

Короткая ссылка
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его пытали в тюрьме.

Об этом пишет РИА Новости.

«Они пытали меня в тюрьме и сделали снимок для картотеки», — говорится в рассылке штаба Трампа.

31 мая жюри присяжных признало Трампа виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения против Трампа попыткой американских властей устранить политических соперников.

Трамп также заявил о готовности к тюремному заключению по делу о фальсификации деловой документации, если такое решение примет суд. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить