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Столтенберг: договор о партнёрстве России и КНДР должен ещё больше объединить Запад

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР, заявил, что это должно подтолкнуть Запад «ещё больше сплотиться».

Об этом информирует РИА Новости.

«Ответом на то, что они становятся более сплочёнными — Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение», — сказал Столтенберг.

По его словам, сегодня это важно, «как никогда ранее».

19 июня президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.

Путин также допустил военно-техническое сотрудничество России с КНДР.

Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что договор о сотрудничестве с Россией направлен на поддержание мира.

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