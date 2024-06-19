В Болгарии задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже

В Болгарии задержали 23-летнего украинца по подозрению в шпионаже на территории ТЭЦ «Марица — Восток-2».

Об этом сообщил заместитель главы городской прокуратуры Софии Христо Крыстев, пишет ТАСС.

Подозреваемый был задержан охраной на территории ТЭЦ, а во время обыска у него были обнаружены сим-карты, дроны, мобильные телефоны и фотоаппараты.

В апреле в Польше россиянина приговорили к 2,5 года тюремного заключения по обвинению в шпионаже.

Как пишет газета Rzeczpospolita, в Польше не могут найти троих подозреваемых в «шпионаже в пользу России», которым ранее были назначены минимальные сроки.