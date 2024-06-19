Путин: Россия признательна Вьетнаму за взвешенную позицию по кризису на Украине

Москва признательна Ханою за взвешенную позицию Вьетнама по кризису на Украине, а также стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В опубликованной на сайте Кремля статье российского лидера для официального издания ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» говорится, что всё это в полной мере соответствует духу и характеру двусторонних отношений.

«Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования», — отметил Путин.

В статье также отмечается, что доля расчётов в национальных валютах между Россией и Вьетнамом превысила 40%.