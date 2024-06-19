RT в Telegram
Подпишись

Путин: Россия признательна Вьетнаму за взвешенную позицию по кризису на Украине

Короткая ссылка
Москва признательна Ханою за взвешенную позицию Вьетнама по кризису на Украине, а также стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин: Россия признательна Вьетнаму за взвешенную позицию по кризису на Украине
  • РИА Новости

В опубликованной на сайте Кремля статье российского лидера для официального издания ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» говорится, что всё это в полной мере соответствует духу и характеру двусторонних отношений.

«Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования», — отметил Путин.

В статье также отмечается, что доля расчётов в национальных валютах между Россией и Вьетнамом превысила 40%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить