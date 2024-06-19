Путин: доля расчётов в нацвалютах между Россией и Вьетнамом превысила 40%
- РИА Новости
Об этом написал президент России Владимир Путин в статье для центрального органа Компартии Вьетнама «Нян зан».
«В прошлом году доля таких транзакций обеспечивала более 40% объёма двусторонней торговли. А в первом квартале этого года — уже почти 60%», — рассказал Путин.
Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко выразил мнение, что при нарастающем в экономике США долге доллар выглядит «не очень качественным активом».