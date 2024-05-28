Аналитик Левченко высказался о преимуществах расчётов в нацвалютах
«Усилиями американцев и вообще всего Запада доллар и западные валюты становятся всё более токсичными», — поделился он в беседе с газетой «Известия».
По его мнению, логично использование странами собственных финансовых систем. Переход на нацвалюты в расчётах делает процесс более контролируемым и понятным, добавил эксперт.
Левченко также выразил мнение, что финансовая система России по уровню своего развития не уступает американской и превосходит европейскую.
Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал дальнейший тренд на укрепление российского рубля в краткосрочной перспективе.