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Аналитик Левченко высказался о преимуществах расчётов в нацвалютах

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Финансовый аналитик Владимир Левченко выразил мнение, что при нарастающем в экономике США долге доллар выглядит «не очень качественным активом».

«Усилиями американцев и вообще всего Запада доллар и западные валюты становятся всё более токсичными», — поделился он в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, логично использование странами собственных финансовых систем. Переход на нацвалюты в расчётах делает процесс более контролируемым и понятным, добавил эксперт.

Левченко также выразил мнение, что финансовая система России по уровню своего развития не уступает американской и превосходит европейскую.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал дальнейший тренд на укрепление российского рубля в краткосрочной перспективе.

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