Инвестстратег Бахтин спрогнозировал укрепление рубля на следующей неделе
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На ситуацию влияет продажа компаниями дополнительных объёмов валюты перед налоговыми платежами, основные из которых пройдут 28 мая, прокомментировал эксперт для «Газеты.Ru».
В начале будущей недели доллар может опуститься ниже 90 рублей, возможно, до 89,5 рубля, а евро — до 98 рублей.
А затем курс доллара, вероятнее всего, вернётся к 90—92 рублям, евро продвинется ближе к 99 рублям, заключил Бахтин.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что в июне ожидается относительно стабильный курс рубля с потенциалом умеренного укрепления.