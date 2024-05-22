Аналитик Антонов дал прогноз по курсу рубля в июне

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что в июне ожидается относительная стабильность курса рубля с потенциалом умеренного укрепления.

«В июне курс рубля может укрепиться по отношению к доллару до 88,50 рубля. Этот сценарий вполне может реализоваться при очень позитивном внешнем фоне, слабом спросе со стороны импортёров и одновременном ралли цен на нефть», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, потенциальный диапазон колебаний доллара находится в пределах 90 — 94 рублей.

Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов посоветовал следить за уровнем инфляции и поступлением средств в экономику страны, чтобы понимать, как изменится курс валют в ближайшее время.