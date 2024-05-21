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Аналитик Абрамов посоветовал следить за инфляцией для прогноза валютных курсов

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Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов посоветовал следить за уровнем инфляции и поступлением средств в экономику страны, чтобы понимать, как изменится курс валют в ближайшее время.
Аналитик Абрамов посоветовал следить за инфляцией для прогноза валютных курсов
  • РИА Новости

Если приток валюты в страну увеличился, то рубль, скорее всего, будет оставаться стабильным, объяснил он «Газете.Ru».

Также, по его словам, курс рубля будет стабильным, если ожидается замедление инфляции, и ЦБ обещает снижение ключевой ставки.

В настоящее время в России наблюдается долгосрочный тренд на стабильный валютный курс без сильных колебаний, считает Абрамов.

По его мнению, постепенно рубль может ослабляться, но это будет мягким трендом.

Ранее курс евро на Московской бирже опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая.

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