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Рябков: БРИКС не противовес Западу, а площадка для работы заинтересованных стран

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БРИКС не является геополитическим противовесом Западу, объединение представляет собой площадку для совместной работы заинтересованных сторон.
Рябков: БРИКС не противовес Западу, а площадка для работы заинтересованных стран
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Геополитически БРИКС — это не контрбаланс, не противовес Западу», — цитирует его РИА Новости.

Рябков добавил, что одним из критериев партнёрства с БРИКС «должно быть абсолютное и безусловное неучастие в каких-либо односторонних санкционных режимах, направленных против кого-либо из нынешних участников БРИКС».

Ранее Рябков заявил, что России следует стремиться к упрощению визового режима с государствами БРИКС.

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