Рябков: БРИКС не противовес Западу, а площадка для работы заинтересованных стран
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Геополитически БРИКС — это не контрбаланс, не противовес Западу», — цитирует его РИА Новости.
Рябков добавил, что одним из критериев партнёрства с БРИКС «должно быть абсолютное и безусловное неучастие в каких-либо односторонних санкционных режимах, направленных против кого-либо из нынешних участников БРИКС».
Ранее Рябков заявил, что России следует стремиться к упрощению визового режима с государствами БРИКС.