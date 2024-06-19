Рябков: БРИКС не противовес Западу, а площадка для работы заинтересованных стран

БРИКС не является геополитическим противовесом Западу, объединение представляет собой площадку для совместной работы заинтересованных сторон.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Геополитически БРИКС — это не контрбаланс, не противовес Западу», — цитирует его РИА Новости.

Рябков добавил, что одним из критериев партнёрства с БРИКС «должно быть абсолютное и безусловное неучастие в каких-либо односторонних санкционных режимах, направленных против кого-либо из нынешних участников БРИКС».

Ранее Рябков заявил, что России следует стремиться к упрощению визового режима с государствами БРИКС.